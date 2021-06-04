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Летние олимпийские виды спорта

Россиянки завоевали золото в трапе в командных соревнованиях на чемпионате Европы

В составе команды выступали Дарья Семьянова, Екатерина Субботина и Юлия Савельева
Дарья Семьянова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дарья Семьянова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 4 июня. Сборная России заняла первое место в командных соревнованиях в дисциплине "трап" на чемпионате Европы по стрельбе. Соревнования проходят в хорватском городе Осиек.

В составе российской команды выступали Дарья Семьянова, Екатерина Субботина и Юлия Савельева. Второе место заняли итальянки, третьими стали француженки.

Россиянин Леонид Екимов завоевал серебряную медаль турнира в стрельбе из пистолета с расстояния 25 метров. Первое место занял француз Жан Кикампуа, третьим стал его соотечественник Клеман Бессаге.

Чемпионат Европы завершится 6 июня.

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