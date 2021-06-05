СМИ: английские клубы попросят Переса распустить компанию, стоящую за Суперлигой

ТАСС, 5 июня. Шесть английских клубов попросят главу Суперлиги Флорентино Переса распустить компанию, которая была создана для запуска нового турнира. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации газеты, "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Тоттенхэм" обратятся к Пересу с официальной просьбой в ближайшие дни.

У главы Суперлиги будет четыре недели, чтобы созвать собрание всех участников нового турнира. В случае отказа руководители английских клубов могут рассмотреть вариант с обращением в суд.

19 апреля английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.

25 мая УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". Дело было возбуждено в связи с возможным нарушением нормативно-правовой базы УЕФА. В апреле испанский коммерческий суд вынес предварительное решение о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА не должны препятствовать созданию Суперлиги. После этого руководство турнира обратилось в Европейский суд с иском к ФИФА и УЕФА из-за нарушения закона о конкуренции.