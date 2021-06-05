Шестикратный чемпион мира по бенди Ишкельдин умер в возрасте 30 лет

ТАСС, 5 июня. Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Максим Ишкельдин умер на 31-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Сообщается, что у спортсмена во сне оторвался тромб.

"Сегодня утром, 5 июня, в Новосибирске на 31-м году жизни скоропостижно скончался полузащитник национальной сборной России Максим Ишкельдин. Федерация хоккея с мячом России, тренерский штаб и игроки мужской национальной сборной выражают глубокие соболезнования родным и близким Максима. Это невосполнимая потеря для мирового хоккея с мячом и всего российского спорта", - говорится в заявлении пресс-службы федерации.

Ишкельдин в сезоне-2020/21 выступал за красноярский "Енисей", ранее он играл за "СКА-Хабаровск", "Зоркий" и "Сибсельмаш". Спортсмен пять раз становился чемпионом России и дважды обладателем кубка страны.

В составе сборной России он выступал на восьми чемпионатах мира, шесть раз завоевав золотые медали и два раза серебряные.