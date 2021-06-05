КАЗАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. В Казани стартовала V летняя Спартакиада молодежи России, в которой примут участие около 4 тыс. спортсменов из всех регионов страны.

"Мы можем провести финал Спартакиады, это большое достижение. В прошлом году мы не смогли из-за ограничительных мер. Татарстан, принявший на себя значительный объем финальных соревнований, заслуживает слова глубокой благодарности и уважения", - сказал заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

В течение лета - с 15 мая по 29 августа - на территории 13 регионов страны проходят соревнования по 41 виду спорта в рамках третьего, финального этапа Спартакиады. Ему предшествовали отборочные региональные и межрегиональные соревнования первого и второго этапов.

"Соревнования Спартакиады - особые. Чтобы победить на этих соревнованиях и показать высокий результат, нужно проявить свои лучшие качества, силу, волю, целеустремленность и, конечно, единство командного духа. Именно эти качества помогут победить, а в будущем занять достойное место в олимпийской команде России", - сказала заслуженный тренер России, депутат Госдумы Ольга Павлова.

V летняя Спартакиада молодежи России проходит в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".