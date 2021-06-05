Спортсмены в водных видах будут получать одинаковые призовые за победы на Олимпиаде

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Международная федерация плавания (FINA) будет выплачивать одинаковые призовые спортсменам во всех водных видах спорта за победы на Олимпийских играх. Об этом ТАСС сообщил член бюро FINA, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Конгресс FINA прошел в субботу в Катаре. Новым президентом организации стал представитель Кувейта Хусейн Аль-Мусаллам.

"В речи новоизбранного президента, его кандидатура была единственной, были обозначены основные направления, а именно повышение роли спортсменов, чтобы их голос был слышен сильнее. И тут же он объявил, что на Олимпийских играх от FINA за победы и призовые места будут одинаковые призовые по всем видам спорта - и в водном поло, и в прыжках в воду, и так далее", - сказал Сальников.

Как рассказал Сальников, в федерации создан стратегический комитет по реформам, который возглавил Франсуа Гаррар. "Это один из самых известных адвокатов, который работал с МОК. Это комитет, в который вошло достаточно много людей, он будет оптимизировать работу на тех участках, которые определятся в ближайшее время. Большие амбиции у нового президента, и я уверен, с такой поддержкой с такой задачей он справится", - отметил он.

Также Сальников отметил, что с акцентом на поддержку спортсменов федерация сократит административные расходы.