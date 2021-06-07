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Летние неолимпийские виды спорта

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Ярославской и Тюменской областях

Соревнования состоятся в Демино (25-28 июля) и Тюмени (23-26 сентября)

ТАСС, 7 июня. Чемпионат России по летнему биатлону в 2021 году состоится в Демино (Ярославская область) и Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Этап чемпионата в Демино пройдет с 25 по 28 июля и будет включать в себя суперспринт (5 км), спринт (мужчины - 10 км, женщины - 7,5 км) и масс-старт (мужчины - 15 км, женщины - 12,5 км).

В Тюмени с 23-26 сентября пройдут индивидуальные гонки (мужчины - 20 км, женщины - 15 км), спринт (мужчины - 10 км, женщины - 7,5 км) и эстафеты (мужчины - 4х7,5 км, женщины - 4х6 км).

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