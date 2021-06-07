Ответ по форме. УЕФА не видит политической провокации в экипировке сборной Украины на Евро

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы. На футболки игроков нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также контур Украины, включая неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым.
Представитель УЕФА пояснил ТАСС, что экипировка сборной Украины соответствует правилам организации, "как и комплекты формы остальных команд турнира".
Российский футбольный союз (РФС) не имеет возможности оспорить решение УЕФА, для этого нет юридических инструментов. "УЕФА допустил эту форму. Почему РФС должен воздействовать? У РФС нет таких полномочий, за это отвечает УЕФА", - заявил ТАСС спортивный юрист Михаил Прокопец.
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы знаете, что в целом и ФИФА, и УЕФА очень внимательно относятся к тому, чтобы никакой не было политизации спортивных состязаний", - сказал он. По его мнению, инцидент не приведет к новому витку политической напряженности. "Спорт есть спорт, нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами. Наоборот, мы убеждены в том, что мы два родственных народа. По крайней мере в нашей стране украинцы всегда желанные гости", - отметил Песков.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с ТАСС отметил, что многие россияне расценили выбор формы сборной Украины как политическую провокацию. "Надо, чтобы кто-то доказывал, политика это или нет, - сказал Колосков. - УЕФА принимает решение согласно правилам, если только кто-то найдет в них изъян, тогда можно предпринимать определенные шаги".
Сборная Украины может сыграть в Петербурге
С момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году УЕФА разводит при жеребьевке Украину и Россию как в клубных турнирах, так и в соревнованиях сборных. При этом существует вероятность, при которой украинцы сыграют четвертьфинальный матч чемпионата Европы в Петербурге.
Данная ситуация также не смущает УЕФА. Представитель организации сообщил ТАСС, что менять сетку турнира из-за возможного сценария с приездом сборной Украины в Петербург не будут, отметив, что это только "гипотетическая ситуация".
Шанс, что сборная Украины сыграет на "Газпром-Арене", действительно небольшой. Для этого нужно, чтобы были выполнены сразу несколько условий. Во-первых, украинцы должны выйти в плей-офф с третьего места в группе С, где они сыграют с командами Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. По регламенту в плей-офф пробьются четыре лучшие команды из занявших третьи места.
Украинская сборная может сыграть в Санкт-Петербурге, если из групп вместе с ней выйдут третьи команды квартетов A, B, D; A, B, E; A, B, F; B, D, E или D, E, F. Это пять из 15 возможных вариантов выхода команд с третьих мест. При этом украинцы еще должны победить в матче 1/8 финала. В случае выполнения любого из пяти описанных вариантов украинцы в первом раунде плей-офф сыграют с победителем группы F, где выступают команды Венгрии, Германии, Португалии и Франции.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах, игры турнира примут Санкт-Петербург (шесть матчей группового этапа и четвертьфинал), Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).