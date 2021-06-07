Ответ по форме. УЕФА не видит политической провокации в экипировке сборной Украины на Евро

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы. На футболки игроков нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также контур Украины, включая неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым.

Представитель УЕФА пояснил ТАСС, что экипировка сборной Украины соответствует правилам организации, "как и комплекты формы остальных команд турнира".

Российский футбольный союз (РФС) не имеет возможности оспорить решение УЕФА, для этого нет юридических инструментов. "УЕФА допустил эту форму. Почему РФС должен воздействовать? У РФС нет таких полномочий, за это отвечает УЕФА", - заявил ТАСС спортивный юрист Михаил Прокопец.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы знаете, что в целом и ФИФА, и УЕФА очень внимательно относятся к тому, чтобы никакой не было политизации спортивных состязаний", - сказал он. По его мнению, инцидент не приведет к новому витку политической напряженности. "Спорт есть спорт, нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами. Наоборот, мы убеждены в том, что мы два родственных народа. По крайней мере в нашей стране украинцы всегда желанные гости", - отметил Песков.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с ТАСС отметил, что многие россияне расценили выбор формы сборной Украины как политическую провокацию. "Надо, чтобы кто-то доказывал, политика это или нет, - сказал Колосков. - УЕФА принимает решение согласно правилам, если только кто-то найдет в них изъян, тогда можно предпринимать определенные шаги".