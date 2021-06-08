Тарпищев назвал состав женской сборной России по теннису на Олимпиаду в Токио

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал имена теннисисток, которые будут представлять Россию на Олимпийских играх в Токио. Об этом он заявил ТАСС.

"Состав определяется по рейтингу, который будет на момент окончания Открытого чемпионата Франции, - он выйдет в понедельник. Но уже понятно, что сыграет [Вероника] Кудерметова, [Анастасия] Павлюченкова, [Екатерина] Александрова и, видимо, [Дарья] Касаткина. В пару попадает [Елена] Веснина, а с кем - решим позже, либо с [Верой] Звонаревой, либо с Кудерметовой".

Ранее Тарпищев сообщил ТАСС, что в состав мужской команды в Токио вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

В олимпийском одиночном турнире примут участие по 64 игрока у женщин и мужчин. По 56 теннисистов отберутся на основании рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, еще по восемь приглашений выдаст Международная федерация тенниса.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.