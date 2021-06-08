"Краснодар" объявил об уходе защитника Смольникова

ТАСС, 8 июня. Футбольный клуб "Краснодар" расторг контракт с защитником Игорем Смольниковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Смольников выступал за "Краснодар" с июля 2020 года, проведя за краснодарский клуб 63 матча, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее защитник играл за петербургский "Зенит", в составе которого стал трехкратным чемпионом России и по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России, московские "Торпедо" и "Локомотив", "Ростов", сочинскую "Жемчужину", "Читу" и екатеринбургский "Урал". В составе сборной России защитник провел 30 матчей.