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Футбол в России

"Краснодар" объявил об уходе защитника Смольникова

Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон
Игорь Смольников Егор Алеев/ТАСС
Описание
Игорь Смольников
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 8 июня. Футбольный клуб "Краснодар" расторг контракт с защитником Игорем Смольниковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Смольников выступал за "Краснодар" с июля 2020 года, проведя за краснодарский клуб 63 матча, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее защитник играл за петербургский "Зенит", в составе которого стал трехкратным чемпионом России и по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России, московские "Торпедо" и "Локомотив", "Ростов", сочинскую "Жемчужину", "Читу" и екатеринбургский "Урал". В составе сборной России защитник провел 30 матчей.

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