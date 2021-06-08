В ГД внесли законопроект о доплате к пенсии тренерам, подготовившим олимпийских чемпионов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Законопроект о ежемесячной доплате к пенсии тренеров, которые подготовили олимпийских и паралимпийских чемпионов, внесен во вторник в Госдуму. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Инициативу подготовила группа депутатов и сенаторов во главе с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и лидером думских единороссов Сергеем Неверовым.

В настоящее время прибавка к пенсии полагается чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. "Предлагается дополнить перечень граждан РФ, имеющих право на получение соответствующей доплаты... спортивными тренерами, осуществлявшими подготовку таких чемпионов и входившими в состав олимпийской делегации РФ, паралимпийской делегации РФ или состав спортивной делегации РФ к Сурдлимпийским играм, на соответствующих международных спортивных мероприятиях", - говорится в пояснительной записке. По мнению авторов документа, тренер, подготовивший чемпиона, "достоин получать социальную поддержку в равной степени с его спортсменом".

Размер доплаты составит 12 585 рублей в месяц. По информации, полученной от Олимпийского, Паралимпийского, Сурдлимпийского комитетов России, сегодня 390 спортивных тренеров осуществляют подготовку таких чемпионов. При этом получателями проектируемой надбавки "будет значительно меньшее количество спортивных тренеров, чем имеется на сегодняшний день в стране" в силу ряда причин (недостижение пенсионного возраста, наличие иных социальных льгот по пенсионному законодательству), прогнозируют разработчики.

Реализация законопроекта обойдется в 30,2 млн рублей в год. Средства планируется выделять из федерального бюджета.

Правительство РФ концептуально поддержало инициативу, но высказало ряд замечаний. "В рамках законопроекта необходимо определить критерии, позволяющие однозначно идентифицировать тренеров, претендующих на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение", - указывается в отзыве кабмина, с которым ознакомился ТАСС. Помимо этого, кабмин выступил за уточнение формулировки "спортивный тренер", а также за указание источников и порядка финансирования предлагаемых обязательств.

Заслуги тренеров

По словам одного из авторов законопроекта, депутата Ольги Павловой, отсутствие доплаты к пенсии тренеров олимпийских чемпионов является "несправедливым упущением". "Успех чемпиона во многом обусловлен интеллектуальными разработками и стратегией подготовки, предложенной тренером. Тренер формирует личность спортсмена, прививает настойчивость, воспитывает характер", - уверена она.

Парламентарий считает, что в современных реалиях тренер, ведущий подготовку к олимпиаде, - это профессионал высочайшего класса, владеющий не только методикой обучения и тренировки в своей спортивной специальности, но и хорошо знающий смежные дисциплины: физиологию, педагогику, психологию. "И поэтому заслуги должны быть признаны не только за спортсменом, но и за его тренером", - убеждена Павлова.