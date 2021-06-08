МОК одобрил переход российской фехтовальщицы Башты в сборную Азербайджана

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российская фехтовальщица Анна Башта сможет представлять сборную Азербайджана на Олимпийских играх. Переход спортсменки одобрил Международный олимпийский комитет, сообщил во вторник представитель организации Марк Адамс.

Башта представляет Азербайджан с 2019 года. В апреле 24-летняя спортсменка выиграла квалификационный олимпийский турнир в Мадриде.

В составе российской сборной Башта стала чемпионкой Европы 2015 года среди юниоров в фехтовании на саблях.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.