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Летние олимпийские виды спорта

МОК одобрил переход российской фехтовальщицы Башты в сборную Азербайджана

Спортсменка сможет представлять новую страну на Олимпийских играх в Токио

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российская фехтовальщица Анна Башта сможет представлять сборную Азербайджана на Олимпийских играх. Переход спортсменки одобрил Международный олимпийский комитет, сообщил во вторник представитель организации Марк Адамс.

Башта представляет Азербайджан с 2019 года. В апреле 24-летняя спортсменка выиграла квалификационный олимпийский турнир в Мадриде.

В составе российской сборной Башта стала чемпионкой Европы 2015 года среди юниоров в фехтовании на саблях.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Летние олимпийские виды спорта
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