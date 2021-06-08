Роман Ротенберг объяснил, почему Панарин не сыграл на чемпионате мира по хоккею

БАРВИХА /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не выступил за сборную России на чемпионате мира в Риге, так как решил отдохнуть после тяжелого сезона. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

Чемпионат мира проходил с 21 мая по 6 июня. Сборная России заняла первое место на предварительном этапе, но в четвертьфинале проиграла канадцам со счетом 1:2 в овертайме.

"После тяжелого сезона он решил, что лучше отдохнуть. Мы с ним разговаривали. Поедет или не поедет он на Олимпиаду, мы будем обсуждать, когда узнаем, будут ли в Пекине игроки НХЛ. Мы с ним в постоянном контакте, общаемся", - сказал Ротенберг.

В последний раз Панарин выступал за сборную России на чемпионате мира в 2017 году. В феврале бывший главный тренер "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком подмосковной команды, в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес. Панарин из-за сложившейся ситуации 22 февраля был выведен из состава "Рейнджерс" и пропустил восемь встреч.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/21 Панарин набрал 58 (17 шайб + 41 голевая передача) очков в 42 встречах, став лучшим бомбардиром турнира среди россиян.