Матыцин поучаствовал во встрече, посвященной популяризации спорта в РФ

ТАСС, 8 июня. Министр спорта РФ Олег Матыцин принял участие в обсуждении новых подходов к продвижению спорта и спортивного образа жизни в рамках мероприятия, организованного Министерством спорта РФ и АНО "Национальные приоритеты". Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

В обсуждении также приняли участие генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн, послы федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" Алексей Немов, Наталья Ищенко, Алексей Ягудин, Александр Легков, Светлана Журова, Яна Батыршина, ведущий проекта "Физруки. Будущее за настоящим" актер Олег Верещагин, учителя физической культуры - герои проекта "Физруки. Будущее за настоящим" Лариса Карелина и Антон Зуев, а также по видеосвязи представители региональных министерств и общероссийских спортивных федераций. В ходе встречи участники обменялись мнением о том, как привлечь детей и молодежь к занятиям физической культурой и спортом, а также здоровому образу жизни. Также обсуждался вопрос популяризации спорта в средствах массовой информации.

"Сегодня наша общая задача - сделать спорт еще более привлекательным для людей, на это направлен федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", - отметил Олег Матыцин. - Это совместная работа Минспорта России как федерального органа, а также регионов и общественных организаций. Нам очень важна поддержка средств массовой информации, спортсменов, общественности, мы открыты к новым идеям и инициативам по популяризации занятий спортом".

"Задача, которую поставил президент Российский Федерации и которая обозначена в стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, - это достижение 70-процентного показателя регулярно занимающихся физической культурой и спортом россиян к 2030 году, - добавил Матыцин. - Это не просто цифры, это должны быть реально созданные комфортные условия для всех людей, которые бы не в нагрузку занимались спортом, а с удовольствием. Для этого нужна соответствующая инфраструктура вблизи мест проживания, работы и учебы людей как в городах, так и сельской местности".

Также министр спорта РФ прокомментировал запуск сериала "Физруки. Будущее за настоящим", который станет документальным циклом о ярких, талантливых и самобытных учителях физической культуры из самых разных уголков нашей страны. "Надеюсь, что проект "Физруки" по-новому откроет перед зрителями профессию учителя физкультуры. Идеально, когда любовь к спорту у ребенка зарождают родители, а потом уже в садике, в школе эту любовь передают воспитатели и учителя. Здорово, когда имена своих учителей физкультуры, как и имена тренеров, люди помнят всю жизнь с благодарностью".

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году, он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.