Тренер сборной Украины по футболу Шевченко не видит поводов для дискуссии о форме команды

ТАСС, 9 июня. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко не видит поводов для обсуждения формы команды, подготовленной к чемпионату Европы. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

На форму сборной Украины нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым. Во вторник Российский футбольный союз отправил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором обратил внимание на политический лозунг.

"Эта форма была одобрена УЕФА, и я не вижу здесь никаких поводов для дискуссии", - заявил Шевченко, отвечая на вопрос агентства Associated Press о реакции на экипировку сборной Украины.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная Украины сыграет в группе C вместе с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).