Сборная России по волейболу проиграла французам в матче Лиги наций

ТАСС, 9 июня. Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Франции в матче седьмого тура предварительного этапа Лиги наций. Турнир проходит в итальянском городе Римини без зрителей.

Матч завершился со счетом 3-1 (22:25, 25:18, 30:28, 25:19) в пользу французской команды.

У сборной России четыре победы при трех поражениях, команда занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем матче российские волейболисты сыграют со сборной Канады. Встреча состоится 10 июня.

На предварительном этапе, который завершится 23 июня, 16 команд играют по круговой системе. Четыре сильнейшие сборные выйдут в полуфинал.

Первый розыгрыш Лиги наций состоялся в 2018 году. Сборная России дважды подряд выигрывала турнир. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.