Решение о допуске болельщиков на Олимпиаду в Токио будет принято до конца июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Решение о допуске японских болельщиков на Олимпийские игры в Токио будет принято до конца июня. Об этом после второго дня заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) заявил исполнительный директор организации Кристоф Дюби.

На предстоящую Олимпиаду могут быть допущены только жители Японии, иностранным болельщикам было отказано в посещении соревнований в связи с пандемией коронавируса.

"По этому вопросу мы ориентируемся на конец июня. Сейчас решение еще не принято", - сказал Дюби.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.