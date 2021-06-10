Стоимость строительства объектов Универсиады-2023 сейчас составляет около 34 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Общая стоимость строительства объектов Универсиады 2023 года в Екатеринбурге в 2023 году, по оценке экспертизы, на сегодня составляет порядка 34 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил генеральный директор группы "Синара", куда входит компания-генподрядчик "Синара-девелопмент", Михаил Ходоровский.

"На сегодня экспертизой вышла цифра порядка 34 млрд рублей", - сказал Ходоровский.

"Синара-Девелопмент" является единственным исполнителем закупок работ, товаров и услуг, связанных со строительством, вводом в эксплуатацию и оснащением Деревни спортсменов Универсиады, дворца водных видов спорта, медицинского центра, общественного центра с периметром безопасности, тренировочного поля для регби с легкоатлетическими дорожками.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.