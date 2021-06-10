Левитин заявил, что необходимо уделить внимание детям, освобожденным от физкультуры

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. В концепции развития детско-юношеского спорта в России необходимо уделить внимание детям, которые освобождены от занятий физической культурой по состоянию здоровья. Об этом во время круглого стола "О проекте концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации" заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Круглый стол проводит комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

"Есть большое количество ребят, которые освобождены от занятий физической культурой по состоянию здоровья, - сказал Левитин. - Но с ними тоже надо заниматься. Это ребята, которых тоже надо восстановить. А так получается, что они ничьи".

На ближайшем заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта будет обсуждаться концепция развития детско-юношеского спорта в России.