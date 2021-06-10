{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Левитин заявил, что необходимо уделить внимание детям, освобожденным от физкультуры

На ближайшем заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта будет обсуждаться концепция развития детско-юношеского спорта в России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. В концепции развития детско-юношеского спорта в России необходимо уделить внимание детям, которые освобождены от занятий физической культурой по состоянию здоровья. Об этом во время круглого стола "О проекте концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации" заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Круглый стол проводит комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

"Есть большое количество ребят, которые освобождены от занятий физической культурой по состоянию здоровья, - сказал Левитин. - Но с ними тоже надо заниматься. Это ребята, которых тоже надо восстановить. А так получается, что они ничьи".

На ближайшем заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта будет обсуждаться концепция развития детско-юношеского спорта в России.

Теги
Левитин, Игорь Евгеньевич
Евро-2020
Захарова прокомментировала требование УЕФА к сборной Украины
Официальный представитель МИД РФ порекомендовала украинцам прославлять родину спортивными достижениями, а не националистическими лозунгами
Читать полностью