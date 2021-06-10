Украинская ассоциация футбола и УЕФА ведут переговоры по форме сборной страны на Евро

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в данный момент проводят переговоры в связи с тем, что сборную Украины обязали убрать политический лозунг на форме для чемпионата Европы. Как пишет в четверг украинское издание "Страна", в УАФ надеются, что форму менять не придется.

В частности, издание сообщает, в украинской ассоциации пока не сообщили, будут ли удалять надпись "Героям слава!", что потребовал сделать УЕФА. Кроме того, в УАФ выразили надежду, что смогут убедить УЕФА оставить слоган, так как форма была согласована задолго до презентации.