Украинская ассоциация футбола и УЕФА ведут переговоры по форме сборной страны на Евро

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в данный момент проводят переговоры в связи с тем, что сборную Украины обязали убрать политический лозунг на форме для чемпионата Европы. Как пишет в четверг украинское издание "Страна", в УАФ надеются, что форму менять не придется.
В частности, издание сообщает, в украинской ассоциации пока не сообщили, будут ли удалять надпись "Героям слава!", что потребовал сделать УЕФА. Кроме того, в УАФ выразили надежду, что смогут убедить УЕФА оставить слоган, так как форма была согласована задолго до презентации.
Ранее пресс-секретарь главного тренера сборной Николай Васильков сообщил украинскому изданию "Вести", что форма, скорее всего, будет переделана.
В четверг УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы для участия в чемпионате политический лозунг украинских националистов "Героям слава!", изображенный на ее внутренней стороне майки. Вместе с тем УЕФА подтвердил решение оставить на передней части футболки контур Украины, включающий Крым, ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. УЕФА также подтвердил, что лозунг на внешней стороне футболки "Слава Украине!", утвержденный в 2018 году, сам по себе может рассматриваться как неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может использоваться на экипировке украинской команды.
Возглас "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" весной 1941 года был принят в качестве приветствия у членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещены в РФ), которые активно сотрудничали с гитлеровской Германией. 11 октября 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в уставы вооруженных сил, в том числе о введении в украинской армии этого приветствия.