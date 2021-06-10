Матыцин считает, что УЕФА принял справедливое решение по форме сборной Украины

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял справедливое решение по форме сборной Украины для участия в чемпионате Европы. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

На форму сборной Украины нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также изображен контур страны, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым. В четверг УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы лозунг "Героям слава!"

"Решение УЕФА справедливое, - сказал Матыцин. - Российским футбольным союзом (РФС) при поддержке МИД РФ и министерства спорта было направлено в УЕФА обращение. Принято единственное правильное решение".