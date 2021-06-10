Баскетболисты ЦСКА в девятый раз подряд стали чемпионами Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 89:81 победили казанский УНИКС в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ и стали победителями турнира. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист казанской команды Джон Браун, набравший 25 очков. В составе ЦСКА лучшим по результативности стал Торнике Шенгелия с 19 очками. Самым ценным игроком финальной серии стал баскетболист ЦСКА Дэниэл Хэккетт.

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу ЦСКА. Армейцы провели последний матч в Универсальном спортивном комплексе (УСК) ЦСКА имени Александра Гомельского, который будет снесен летом.

ЦСКА занял четвертое место в регулярном чемпионате, УНИКС стал третьим. Армейцы в первом раунде плей-офф переиграли "Нижний Новгород" (2-1), а затем обыграли победителя регулярного чемпионата петербургский "Зенит" (3-1). Команда из Казани в первом раунде плей-офф победила польский клуб "Зелена Гура" (2-0), а в полуфинале оказалась сильнее краснодарского "Локомотива-Кубани" (3-0).

ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ в 11-й раз и девятый подряд, красно-синие неизменно выигрывают титул с 2012 года. Прошлый турнир не был доигран из-за пандемии коронавируса, чемпион не был определен. В шестой раз красно-синие выиграли Единую лигу ВТБ под руководством Димитриса Итудиса, который работает в команде с 2014 года.

Единая лига ВТБ была создана в 2008 году. Помимо ЦСКА победителями чемпионата однажды становились подмосковные "Химки" (2011). УНИКС трижды становился серебряным призером Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2016), еще три раза команде достались бронзовые медали (2011, 2014, 2019).