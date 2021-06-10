Куда приводят мечты. Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал Roland Garros

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые в карьере пробилась в финал Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). В мае на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, где она дошла до полуфинала, россиянка призналась, что уже думала о завершении карьеры, позднее ей пришлось сняться с турнира в Риме из-за травмы брюшной полости. Несмотря на все это, в четверг 29-летняя россиянка, посеянная на турнире по 31-м номером, со счетом 7:5, 6:3 в полуфинале Roland Garros обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек. Павлюченкова установила рекорд, сыграв в наибольшем количестве турниров Большого шлема до выхода в финал (52), предыдущее достижение принадлежало итальянке Роберте Винчи (44 турнира). В субботу Павлюченкова встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая в упорном поединке обыграла гречанку Марию Саккари (7:5, 4:6, 9:7). В решающем сете 25-летняя Крейчикова, которая не имеет номера посева на турнире, уступала со счетом 3:5 и в десятом гейме при счете 4:5 отыграла матчбол.

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Еще после победы в четвертьфинале над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной россиянка рассказала, что оказалась немного шокирована результатом, а для эмоционального осознания ей еще понадобится время. А пробившись в финал, призналась - для нее это "как маленькая мечта, которая сбылась". "Я дошла до этого матча и теперь должна выдать все, что есть. Ситуация одинакова для всех, все устали, но я думаю, что справлюсь с этим", - сказала Павлюченкова перед финалом. Комментируя тактику своей игры со словенкой, россиянка отметила, что знала сильные стороны Зиданшек, в частности ее опасный форхенд (удар открытой ракеткой, когда прием мяча приходится на внутреннюю сторону ладони), и сейчас довольна тем, как справлялась с этим по ходу матча. Теннисистка подчеркнула, что старалась в каждом розыгрыше быть сконцентрированной, поскольку в таких матчах, как полуфинал Roland Garros, важен каждый мяч. "Я стала действовать агрессивнее и бить мощнее, что, как мне кажется, стало важным моментом", - отметила Павлюченкова. "Хорошо, что не закончила" Еще перед полуфиналом турнира президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил хорошую форму Павлюченковой: "Она набрала форму, если сыграет грамотно тактически и восстановится, обязана быть в финале. Она реально набрала "физику", избавилась от мешавшей ей травмы плеча. И надо признать, она у нас всегда была одной из самых талантливых". После полуфинала он рассказал, что, пообщавшись с Павлюченковой, понял: настрой у нее правильный. В финале, по его мнению, все решит степень усталости и нервная система, поскольку шансы у соперниц одинаковые. "Хорошо, что не закончила [карьеру] в позапрошлом году, как хотела, из-за травмы, но удалось ее отговорить", - добавил он.

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