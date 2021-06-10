Куда приводят мечты. Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал Roland Garros

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые в карьере пробилась в финал Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). В мае на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, где она дошла до полуфинала, россиянка призналась, что уже думала о завершении карьеры, позднее ей пришлось сняться с турнира в Риме из-за травмы брюшной полости.
Несмотря на все это, в четверг 29-летняя россиянка, посеянная на турнире по 31-м номером, со счетом 7:5, 6:3 в полуфинале Roland Garros обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек. Павлюченкова установила рекорд, сыграв в наибольшем количестве турниров Большого шлема до выхода в финал (52), предыдущее достижение принадлежало итальянке Роберте Винчи (44 турнира). В субботу Павлюченкова встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая в упорном поединке обыграла гречанку Марию Саккари (7:5, 4:6, 9:7). В решающем сете 25-летняя Крейчикова, которая не имеет номера посева на турнире, уступала со счетом 3:5 и в десятом гейме при счете 4:5 отыграла матчбол.
Еще после победы в четвертьфинале над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной россиянка рассказала, что оказалась немного шокирована результатом, а для эмоционального осознания ей еще понадобится время. А пробившись в финал, призналась - для нее это "как маленькая мечта, которая сбылась".
"Я дошла до этого матча и теперь должна выдать все, что есть. Ситуация одинакова для всех, все устали, но я думаю, что справлюсь с этим", - сказала Павлюченкова перед финалом. Комментируя тактику своей игры со словенкой, россиянка отметила, что знала сильные стороны Зиданшек, в частности ее опасный форхенд (удар открытой ракеткой, когда прием мяча приходится на внутреннюю сторону ладони), и сейчас довольна тем, как справлялась с этим по ходу матча.
Теннисистка подчеркнула, что старалась в каждом розыгрыше быть сконцентрированной, поскольку в таких матчах, как полуфинал Roland Garros, важен каждый мяч. "Я стала действовать агрессивнее и бить мощнее, что, как мне кажется, стало важным моментом", - отметила Павлюченкова.
"Хорошо, что не закончила"
Еще перед полуфиналом турнира президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил хорошую форму Павлюченковой: "Она набрала форму, если сыграет грамотно тактически и восстановится, обязана быть в финале. Она реально набрала "физику", избавилась от мешавшей ей травмы плеча. И надо признать, она у нас всегда была одной из самых талантливых".
После полуфинала он рассказал, что, пообщавшись с Павлюченковой, понял: настрой у нее правильный. В финале, по его мнению, все решит степень усталости и нервная система, поскольку шансы у соперниц одинаковые. "Хорошо, что не закончила [карьеру] в позапрошлом году, как хотела, из-за травмы, но удалось ее отговорить", - добавил он.
Комментируя достижение Павлюченковой, вице-президент Федерации тенниса России, победитель Roland Garros 1996 года Евгений Кафельников логично заключил, что если спортсмен выходит в финал, значит ему по силам его выиграть. Он отметил, что Павлюченкова во Франции "безусловно превзошла себя".
Известный теннисный эксперт, заслуженный тренер России Владимир Камельзон отметил хорошую подготовку россиянки. "Не надо быть большим умником и специалистом, чтобы все это увидеть - ее проход в полуфинал в двух сетах говорит сам за себя. В каких-то моментах были сбои, где-то противница здорово сыграла, но тем не менее Анастасия была настолько уверена, что она выиграет, что даже я был уверен в этом".
При этом Камельзон особо отметил, что выход Павлюченковой в финал Roland Garros убедил его в том, что в женском российском теннисе "не все потеряно": "Надо над этим поработать, и мы сможем снова увидеть наших игроков. На фоне того, что женщины в последнее время нас не очень радовали своими результатами, Павлюченкова - просто молодец".
Комментируя предстоящий финал, Камельзон напомнил, что Павлюченкова впервые сыграет в финале Roland Garros: "Таких турниров всего четыре, поэтому сам выход в финал это уже достижение - можно зачехлить ракетку и сказать: "Я был финалистом турнира Большого шлема". Потому давайте просто за нее поболеем".