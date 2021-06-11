Беглов заявил, что Петербург обеспечил международные стандарты безопасности на Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Подготовка Санкт-Петербурга к мероприятиям чемпионата Европы по футболу прошла в соответствии со всеми международными стандартами безопасности, в том числе санитарной. Об этом сообщил журналистам в пятницу губернатор Петербурга Александр Беглов во время посещения городского пресс-центра Евро-2020.

"Город подготовился к чемпионату очень тщательно. Нам удалось ситуацию с ковидом взять под соответствующий контроль, что дало возможность с другими европейскими городами проводить чемпионат Европы, у нас пройдет семь матчей. Что касается пандемии и мер, мы выполняем все международные стандарты - и по поводу запасов коек, и других мероприятий. Все стандарты выполнены, резервы все накоплены, они в хорошем, "боевом" состоянии, если вдруг понадобятся. Все волонтеры, весь силовой блок привиты, с этим проблем никаких нет", - сказал губернатор.

Он отметил, что город "полностью готов к проведению Евро-2020 во всех отношениях" - и по санитарной, и по физической безопасности. "Город вымыт, он чистый, аккуратный. Все музеи, рестораны, театры открыты для наших гостей, и мы рады нашим гостям, здесь безопасно и комфортно", - добавил он.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург, в том числе четвертьфинал 2 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет в Петербурге два матча: 12 июня с бельгийцами и 16 июня с командой Финляндии.