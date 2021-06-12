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Чемпионат мира по дзюдо

Российский дзюдоист Башаев завоевал серебро на чемпионате мира в Венгрии

В финале спортсмен уступил японцу Кокоро Кагеуре
Тамерлан Башаев (справа) Пресс-служба Федерации дзюдо России
Описание
Тамерлан Башаев (справа)
© Пресс-служба Федерации дзюдо России

БУДАПЕШТ, 12 июня. /ТАСС/. Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал серебряную медаль в весовой категории свыше 100 кг на чемпионате мира. Соревнования проходят в Будапеште.

В финале Башаев проиграл японцу Кокоро Кагеуре. Обладателями бронзовых наград стали голландец Рой Мейер и украинец Яков Хаммо.

Последнюю золотую медаль чемпионата мира в данном весе для России сумел завоевать Александр Михайлин, став лучшим на мировом первенстве 2005 года.

Башаеву 25 лет, он является чемпионом Европы (2020), победителем Кубка Европы (2016), а также дважды выигрывал золото Большого шлема (2019, 2021).

Чемпионат мира по дзюдо завершится 13 июня.

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