Старт украинцев и дебют северомакедонцев. В воскресенье пройдут три матча Евро

Впервые за семь лет в финальной части международного турнира сыграет сборная Нидерландов

ТАСС, 13 июня. Чемпионат Европы по футболу продолжится в воскресенье тремя матчами в Амстердаме, Лондоне и Бухаресте. В рамках группы С встретятся сборные Украины и Нидерландов, а также команды Австрии и Северной Македонии, в группе D англичане сыграют с хорватами. Перед стартом турнира сборная Украины оказалась в центре внимания, причиной тому послужила их форма. На нее был нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также изображен контур страны, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым. Позже Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с формы лозунг "Героям слава!" на внутренней части воротника. При этом претензий к контуру Крыма и лозунгу "Слава Украине!", утвержденному в 2018 году, у УЕФА не было.

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Позже исполком Украинской ассоциации футбола предоставил официальный футбольный статус лозунгам "Слава Украине!" и "Героям слава!" Однако УЕФА попросил прикрыть лозунг "Героям слава". Как сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА, это будет проверяться делегатом организации перед каждым матчем. Нидерландцы впервые за семь лет примут участие в финальной части международного турнира, ранее команда не смогла квалифицироваться на чемпионат Европы 2016 года и чемпионат мира -2018, который также пропустили украинцы. Сборные Нидерландов и Украины встречались дважды - оба раза в товарищеских матчах. 24 мая 2008 года нидерландцы победили со счетом 3:0, 11 августа 2010 года встреча между сборными завершилась вничью (1:1). В последних десяти матчах перед стартом Евро сборная Нидерландов одержала пять побед (одно поражение, четыре ничьих). В последний раз нидерландцы проиграли 24 марта (команде Турции - 2:4). В активе украинской команды три победы, четыре ничьих и три поражения в десяти последних встречах. Последнее поражение подопечные Андрея Шевченко потерпели 17 ноября 2020 года от команды Швейцарии (0:3) в матче Лиги наций. Встреча пройдет в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" вместимостью 55 500 человек и начнется в 22:00 мск. В условиях пандемии коронавируса стадион разрешено заполнять на 33%. Встречу обслужит судейская бригада из Германии во главе с Феликсом Брыхом. Англичане сыграют с хорватами В первом матче дня сыграют команды Англии и Хорватии. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и начнется в 16:00 мск. Арена вмещает 90 000 человек, все игры группового этапа в Лондоне пройдут при 25-процентной заполняемости трибун. На "Уэмбли" также пройдут полуфиналы и финал турнира, планируется, что количество зрителей будет увеличено.

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Команды Англии и Хорватии встречались девять раз, только один матч был товарищеским. На счету англичан пять побед, хорватов - три, одна встреча завершалась вничью. Последняя игра между сборными прошла 18 ноября 2018 года и завершилась победой англичан (2:1) в Лиге наций. Сборная Англии также оказалась сильнее и в последней игре команд в рамках чемпионатов Европы - на турнире 2004 года англичане победили со счетом 4:2. К старту чемпионата Европы сборная Англиии подошла с шестиматчевой беспроигрышной серией. На счету подопечных Гарета Саутгейта восемь побед и два поражения в последних десяти играх. Сборная Хорватии в десяти последних встречах одержала три победы при пятя поражениях и двух ничьих. Последняя победа команды датирована 30 марта 2021 года, тогда они обыграли сборную Мальты со счетом 3:0. Обе команды подходят к игре без значимых потерь. Под вопросом участие в матче английского полузащитника Букайо Саки, у которого травма бедра. Матч обслужит судейская бригада из Италии во главе с Даниэле Орсато. Дебют Северной Македонии на Евро Матч против команды Австрии станет дебютным для сборной Северной Македонии на чемпионатах Европы. Встреча пройдет на Национальном стадионе в Бухаресте и начнется в 19:00 мск. Команды дважды встречались друг с другом, причем оба раза - в квалификации к нынешнему чемпионату Европы. В обоих матчах победу одержала сборная Австрии (4:1, 2:1). Из отборочной группы в финальную часть турнира прошли австрийцы и поляки. Команда Северной Македонии пробилась на Евро, победив в пути D Лиги наций. Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. Игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть встреч группового этапа и четвертьфинал 2 июля.

Чемпионат Европы по футболу. Группа С № Команда И В Н П М О 1 Австрия 0 0 0 0 0-0 0 2 Нидерланды 0 0 0 0 0-0 0 3 Северная Македония 0 0 0 0 0-0 0 4 Украина 0 0 0 0 0-0 0