Верим в наших. Тысячи человек болели за сборную России в фан-зоне в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Тысячи человек перед началом матча чемпионата Европы по футболу между сборными России и Бельгии пришли в фан-зону, расположенную на Конюшенной площади в самом центре Петербурга, передает корреспондент ТАСС.

Общий настрой болельщиков чувствовался уже в очереди на вход в фан-зону: периодически они скандировали "Россия вперед" и "Мы победим". Примерно за полчаса до начала матча вход в фан-зону был ограничен - ее заполняемость достигла разрешенных в условиях пандемии 5 тыс. человек.

Пока не начался матч, гости фан-зоны могли развлечь себя игрой в мини-футбол, сфотографироваться с ростовыми куклами, изображающими футболистов из сборных стран - участниц Евро-2020. Можно было даже сдать нормы ГТО - для этого была оборудована соответствующая площадка. Большой популярностью пользовалась площадка "Создай образ болельщика", где наносили грим, большинство болельщиков предпочитали наносить на лицо российский триколор. В целом среди гостей фан-зоны было много людей в одежде с символикой национальной сборной, париках в цветах российского флага и даже кокошниках.

Одна из девушек в кокошнике - петербурженка Людмила Росткова - поделилась с ТАСС своими впечатлениями от посещения фан-зоны. "Я не отношу себя к знатокам футбола, пришла сюда просто ощутить атмосферу праздника. Мне здесь все нравится - весело, атмосфера позитивная. Конечно же, я буду болеть за наших", - сказала она.

Еще один болельщик, Илья Семенов, приехал в Петербург из Оренбурга. "Билеты на матч купить не было возможности, но я решил, что поеду в Петербург - окунусь в атмосферу чемпионата и заодно наслажусь красотами Петербурга. И мне очень нравится: прекрасная погода, белые ночи и удивительные люди - это просто надо почувствовать, такую атмосферу не передать", - рассказал он.