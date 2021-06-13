Верим в наших. Тысячи человек болели за сборную России в фан-зоне в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Тысячи человек перед началом матча чемпионата Европы по футболу между сборными России и Бельгии пришли в фан-зону, расположенную на Конюшенной площади в самом центре Петербурга, передает корреспондент ТАСС.
Общий настрой болельщиков чувствовался уже в очереди на вход в фан-зону: периодически они скандировали "Россия вперед" и "Мы победим". Примерно за полчаса до начала матча вход в фан-зону был ограничен - ее заполняемость достигла разрешенных в условиях пандемии 5 тыс. человек.
Пока не начался матч, гости фан-зоны могли развлечь себя игрой в мини-футбол, сфотографироваться с ростовыми куклами, изображающими футболистов из сборных стран - участниц Евро-2020. Можно было даже сдать нормы ГТО - для этого была оборудована соответствующая площадка. Большой популярностью пользовалась площадка "Создай образ болельщика", где наносили грим, большинство болельщиков предпочитали наносить на лицо российский триколор. В целом среди гостей фан-зоны было много людей в одежде с символикой национальной сборной, париках в цветах российского флага и даже кокошниках.
Одна из девушек в кокошнике - петербурженка Людмила Росткова - поделилась с ТАСС своими впечатлениями от посещения фан-зоны. "Я не отношу себя к знатокам футбола, пришла сюда просто ощутить атмосферу праздника. Мне здесь все нравится - весело, атмосфера позитивная. Конечно же, я буду болеть за наших", - сказала она.
Еще один болельщик, Илья Семенов, приехал в Петербург из Оренбурга. "Билеты на матч купить не было возможности, но я решил, что поеду в Петербург - окунусь в атмосферу чемпионата и заодно наслажусь красотами Петербурга. И мне очень нравится: прекрасная погода, белые ночи и удивительные люди - это просто надо почувствовать, такую атмосферу не передать", - рассказал он.
Некоторым из болельщиков не удалось попасть даже в фан-зону. Но их друзья придумали необычное решение. Например, Эмиль с Камчатки сделал картонную копию своего друга Бориса, который заболел коронавирусом и не смог приехать в Петербург. Эмиль приехал с копией друга и отправил Борису фотографии, чтобы поддержать его.
Прильнули к экранам
Как только начался матч, все сгруппировались вокруг трех больших экранов. Во время каждого острого момента у ворот бельгийской сборной фанаты оживленно кричали, дистанционно поддерживая российских футболистов. "Несмотря на то, что бельгийцы в числе главных претендентов на победу в чемпионате, я болею за наших. Им нужна наша поддержка", - делится с корреспондентом ТАСС Сергей Артемьев, который с друзьями приехал посмотреть матч из Великого Новгорода.
В целом болельщики смотрели весь матч, практически не отрываясь от экранов. "Бельгийцы - сильная команда, смотреть футбол такого уровня - это в любом случае удовольствие", - говорит болельщик из Петербурга Юрий.
После матча, в котором сборная России проиграла со счетом 0:3, болельщики в расстроенных чувствах стали покидать фан-зону. Но при этом они все равно продолжали скандировать "Россия вперед", стараясь поддержать футболистов. "Очень жаль, что мы проиграли, Бельгия сильная, но я надеялся хотя бы на ничью. Но не все потеряно, я верю в наших, и в следующем матче с финнами победа будет за нами", - уверен болельщик Николай.
Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут еще шесть игр: Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Финляндия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3
|Дания
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|4
|Россия
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0