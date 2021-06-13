Федун: в российском футболе нет достойных защитников, кроме Джикии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Сборная России не имеет в составе защитников высокого уровня, кроме игрока обороны "Спартака" Георгия Джикии. Такое мнение высказал владелец московского "Спартака", комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба красно-белых.

Сборная России по футболу стартовала на Евро с крупного поражения от бельгийцев

В субботу в стартовом матче чемпионата Европы сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 0:3. Первый мяч в ворота российской команды был забит после ошибки центрального защитника Андрея Семенова.

"Мы играли, возможно, с будущим чемпионом Европы. Увы, огромная разница в классе несомненна. Но все решили индивидуальные ошибки [Антона] Шунина и [Андрея] Семенова в первом тайме. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии, даже в ближайшей перспективе никого не видно", - отметил Федун.

"Реформы лиги, о которых мы говорим столько лет, уже просто перезрели. Я несколько лет на исполкоме пытаюсь продвинуть систему мотивации детских тренеров через национальную солидарность. Однако мы готовы тратить десятки миллионов долларов каждый год на выплаты агентам, но по непонятным причинам не принимаем возможность изменить финансовый механизм нашего юношеского футбола", - добавил владелец "Спартака".

В следующем матче сборная России 16 июня в Санкт-Петербурге сыграет с командой Финляндии. В заключительном туре российская команда 21 июня сыграет с датчанами в Копенгагене.