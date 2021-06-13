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Летние олимпийские виды спорта

Дина Аверина завоевала второе золото на чемпионате Европы по художественной гимнастике

После упражнений с обручем она выиграла упражнения с мячом на соревнованиях в Болгарии
Дина Аверина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 13 июня. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнении с мячом на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Соревнования проходят в болгарской Варне.

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Российская спортсменка набрала 28,850 балла. Второе место заняла представительница Израиля Линой Ашрам (28,600), третье - белоруска Алина Горносько (28,500). Арина Аверина заняла четвертое место (28,200).

В упражнении с булавами Дина Аверина заняла второе место с результатом 28,200 балла. Золото завоевала Ашрам (28,500), бронзу - белоруска Анастасия Салос (27,800).

Ранее в воскресенье Дина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнении с обручем. Днем ранее Арина Аверина победила на турнире в многоборье, Дина заняла третье место. Также в субботу российские спортсменки выиграли групповые упражнения.

Авериной 22 года, она является двукратной чемпионкой России, 13-кратной чемпионкой мира, а также девятикратной чемпионкой Европы.

Чемпионат Европы завершится 13 июня.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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