Российские гимнастки завоевали серебро чемпионата Европы в упражнении с пятью мячами

Roland Garros

Тарпищев: Федерация тенниса России так и не получила документов по делу Сизиковой

Спортсменка была задержана 3 июня в Париже по подозрению в умышленном проигрыше в матче прошлого розыгрыша Roland Garros, cпустя 24 часа она была освобождена из-под стражи

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