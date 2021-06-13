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Чемпионат Европы по художественной гимнастике

Российские гимнастки завоевали серебро чемпионата Европы в упражнении с пятью мячами

Победу одержали хозяева первенства - болгарские спортсменки

ТАСС, 13 июня. Российские спортсменки выиграли серебряные медали на чемпионате Европы по художественной гимнастике в командном упражнении с пятью мячами. Соревнования проходят в болгарской Варне.

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Российские спортсменки набрали 47,275 балла. Первое место заняли представительницы Болгарии (47,500), третье - израильтянки (46,150).

В индивидуальных дисциплинах Дина и Арина Аверины выиграли четыре из пяти золотых медалей на чемпионате Европы. Ранее в воскресенье Дина победила в упражнениях с обручем, мячом и лентой. В субботу Арина выиграла многоборье.

Чемпионат Европы завершится 13 июня.

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Чемпионат Европы по художественной гимнастике
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