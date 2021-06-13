Сборная Австрии одержала первую победу на чемпионатах Европы по футболу

БУХАРЕСТ, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Австрии со счетом 3:1 обыграла команду Северной Македонии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Бухаресте.

В составе победителей мячи забили Штефан Лайнер (18-я минута), Михаэль Грегорич (78) и Марко Арнаутович (90), у проигравших отличился Горан Пандев (28). Пандев стал вторым по возрасту игроком в истории чемпионатов Европы, который отметился голом. Форварду в день игры исполнилось 37 лет и 321 день. Рекордсменом является австриец Ивица Вастич (38 лет и 257 дней), отличившийся на чемпионате Европы 2008 года. Грегорич стал автором 700-го гола в истории чемпионатов Европы.

Стадион в Бухаресте вмещает 55 600 зрителей. Матчи чемпионата Европы в Бухаресте могут посетить 25% от вместимости арены - 13 900 человек.

Сборная Северной Македонии впервые принимает участие в финальной части чемпионата Европы. Австрийцы отобрались на турнир в третий раз и ранее не одержали ни одной победы (две ничьи, четыре поражения).

Австрийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы С. Также в этом квартете выступают сборные Нидерландов и Украины, которые проведут свой матч в воскресенье в 22:00 мск. В следующем туре австрийцы в Амстердаме сыграют с командой Нидерландов, а Команда Северной Македонии в Бухаресте встретится со сборной Украины. Обе игры пройдут 17 июня.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.