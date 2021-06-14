Петербург принимает иностранных фанатов. В матче Евро сыграют сборные Польши и Словакии

Изначально встреча польской и словацкой сборных должна была состояться в столице Ирландии Дублине, но организаторы не смогли предоставить гарантии проведения матчей со зрителями. В конце апреля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) передал Санкт-Петербургу три игры группы E, а встреча 1/8 финала досталась Лондону. После этого число матчей в российском и английском городах увеличилось до семи и восьми соответственно.

В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, вместимость трибун на матчах чемпионата Европы ограничена. В Санкт-Петербурге она составляет 34 067 мест (50% от максимальной вместимости - 68 134). За первой игрой турнира на этом стадионе, в которой бельгийцы со счетом 3:0 обыграли сборную России, с трибун наблюдали 26 264 болельщика.

Сборная Польши в четвертый раз в истории вышла на чемпионат Европы. В 2008 и 2012 годах команда не смогла выйти из группы, а в 2016-м дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти проиграла будущим победителям турнира - команде Португалии (1:1, 3:5 - по пенальти). Для команды Словакии этот Евро станет вторым в новейшей истории (в 2016 году команда дошла до 1/8 финала), еще трижды она выступала на первенстве как сборная Чехословакии, которая в 1976 году стала чемпионом континента.

Сборные Польши и Словакии проведут девятый матч друг с другом. В восьми предыдущих встречах поляки одержали три победы, словаки - четыре, еще одна игра завершилась вничью. В 2021 году польская команда в пяти матчах одержала одну победу, три раза сыграла вничью и потерпела одно поражение; словацкая сборная в пяти последних играх четыре раза сыграла вничью и одержала одну победу. В заявку первых на турнир вошли игроки московского "Локомотива" - защитник Мацей Рыбус и полузащитник Гжегож Крыховяк, у вторых на поле могут появиться ранее игравшие в чемпионате России защитник Томаш Губочан ("Динамо" и "Зенит"), фланговый нападающий Роберт Мак ("Зенит") и форвард Михал Дюриш ("Оренбург").

Обе команды в преддверии матча в Санкт-Петербурге успели сыграть со сборной России. Словаки в конце марта дома выиграли со счетом 2:1 в рамках отборочного турнира к чемпионату мира - 2022, а поляки также на своем поле сыграли вничью (1:1) в контрольной игре перед началом чемпионата Европы.

Старт Евро для легионеров из "Спартака" и "Краснодара"

В понедельник состоятся первые матчи в Глазго и Севилье. В 16:00 мск начнется игра между сборными Шотландии и Чехии, а в 22:00 мск стартует встреча между командами Испании и Швеции.

Сборная Шотландии в третий раз в истории и впервые за 25 лет сыграет на чемпионате Европы - в 1992 и 1996 годах она не выходила из группы. Их соперники выигрывали Евро в 1976 году как сборная Чехословакии. Команда Чехии в седьмой раз подряд вышла на турнир. В 1996 году чехи дошли до финала Евро, где проиграли немцам, а в 2004 году завоевали бронзовые медали турнира.