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Допинг в спорте

Четверо легкоатлетов из Чувашии дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

Сроки дисквалификации спортсменов отсчитываются с 2019 года

ТАСС, 15 июня. Чувашские легкоатлеты Кирилл Григорьев, Аркадий Николаев, Станислав Серов и Марсель Шагалиев дисквалифицированы на два года по причине нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Спортсмены дисквалифицированы за нарушение пункта 2.2 Общероссийских антидопинговых правил ("Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода"). Аннулирование результатов к атлетам применено не будет.

Сроки дисквалификации отсчитываются с 2019 года. У Григорьева она продлится с 20 июня 2019 по 19 июня 2021 года, Николаева - с 19 июля 2019 по 18 июля 2021 года, Серова - с 16 октября 2019 по 15 октября 2021 года, Шагалиева - с 19 июля 2019 по 18 июля 2021 года.

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