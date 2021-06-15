Около 3 тыс. болельщиков сборной Финляндии посетят матч против россиян в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между командами России и Финляндии посетят около 2,5-3 тыс. финских болельщиков. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации болельщиков сборной Финляндии.

Встреча пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск.

"По нашим оценкам, на матче будет около 2,5-3 тыс. болельщиков из Финляндии. Есть некоторые проблемы с возможностью въезда в Россию, особенно у людей, которые уже болели коронавирусом и которым необходимо получить отрицательный результат теста. На границе это занимает больше времени, потому что даже при отрицательном результате теста на коронавирус нужно снова сделать тест на границе. В остальном с российскими пограничниками вроде бы все в порядке", - говорится в сообщении.

Сборная России в первом туре группового этапа проиграла команде Бельгии со счетом 0:3, в другом матче группы финны обыграли датчан (1:0). Подопечные Станислава Черчесова занимают четвертое место в группе B, не набрав ни одного очка. На первой позиции располагаются бельгийцы (3 очка), на второй - финны (3), на третьей - датчане (0).

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.