Криштиану Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы

ТАСС, 15 июня. Португальский нападающий Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу против команды Венгрии и стал первым игроком, сыгравшим на пяти турнирах.

Для Роналду этот матч стал 22-м в финальных стадиях чемпионатов Европы, что является рекордом. Форвард забил в этих играх девять мячей и делит первое место с французом Мишелем Платини по общему количеству голов на чемпионатах Европы.

Впервые нападающий принял участие в турнире в 2004 году и отметился дебютным голом в матче открытия чемпионата, в котором португальцы потерпели поражение от команды Греции (1:2). Сборная Португалии тогда дошла до финала, но в решающем матче снова проиграла грекам (0:1). В 2016 году португальская команда стала чемпионом Европы, обыграв в финале команду Франции в дополнительное время (1:0), в той игре Роналду был заменен в первом тайме из-за травмы.

Кроме Роналду в состав на пять чемпионатов Европы попадал только бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс (2000-2016), но на турнирах 2000 и 2016 годов он не сыграл ни одного матча.

Роналду 36 лет, он является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал". С 2018 года футболист выступает за итальянский "Ювентус".

Чемпионат Европы завершится 11 июля.