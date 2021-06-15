СМИ: "Ювентус" будет допущен к Лиге чемпионов следующего сезона

ТАСС, 15 июня. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" будет допущен к участию в Лиге чемпионов сезона-2021/22. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA .

По информации источника, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уведомил клуб о допуске к участию в турнире. В прошлом сезоне "Ювентус" занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

25 мая после расследования, проведенного инспекторами по этике и дисциплинарным вопросам УЕФА, было возбуждено дело против основателей Суперлиги "Ювентуса", а также испанских "Реала" и "Барселоны". 9 июня УЕФА приостановил разбирательство по этому вопросу.

19 апреля английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус". 7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.