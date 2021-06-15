Пиотровский: антиковидные меры повысили дисциплину граждан в Петербурге во время Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Введение новых антикоронавирусных ограничений в Петербурге повысило дисциплину жителей и гостей города во время чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"Они [новые ограничения] в целом добавляют больше дисциплины. Мы больше сообщаем о необходимости носить маски в фан-зонах, чаще повторяем это на стадионах, благодарны УЕФА [Союзу европейских футбольных ассоциаций], руководство которого тоже очень много внимания этому уделяет. Поэтому если еще неделю назад мало кто носил маски на улицах, то сейчас я могу сказать с уверенностью, что подавляющее большинство гостей в фан-зонах действительно надевают маски", - сказал Пиотровский.

Он отметил, что пока Петербург успешно справляется с проведением своей части чемпионата. "Пока все, что запланировала наша команда организаторов, удается реализовать. Конечно, бывают небольшие нюансы, но подавляющее большинство моментов нами отработано. Довольны и команды, и болельщики", - отметил Пиотровский.

Ранее власти Петербурга запретили с 17 июня проведение любых массовых мероприятий в помещениях и на улице с числом зрителей свыше 3 тыс. человек из-за пандемии коронавируса, а также сократили максимальную заполняемость залов кинотеатров до 50%. В Смольном также сообщили, что в фан-зонах чемпионата Европы, матчи которого принимает город, усиливают меры предосторожности. В частности, с 17 июня там прекращается продажа еды, остаются только напитки. При этом власти города сообщали, что главная фан-зона на Конюшенной площади будет вмещать до 5 тыс. человек. Аналогичное ограничение по заполняемости будет касаться и зоны публичного просмотра матчей на Дворцовой площади (будет работать только 2, 3, 6, 7 и 11 июля, в дни проведения игр) - в ней также смогут находиться не более 5 тыс. человек одновременно, коснутся ли новые ограничения фан-зон, в сообщении Смольного не уточняется.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге назначены семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.