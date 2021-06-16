Не повторить вековой ошибки. Российские футболисты сыграют с финнами на Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу во втором туре группового этапа чемпионата Европы сыграет с авторами первой сенсации на турнире - командой Финляндии. Дебютанты турнира вместе с бельгийцами сейчас возглавляют квартет, для сохранения шансов на выход в плей-офф российским футболистам в предстоящей встрече необходимо побеждать.

Встреча сборных России и Финляндии пройдет в среду в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск. В первой игре на турнире российская команда уступила бельгийцам со счетом 0:3, финны начали турнир с победы над датчанами в игре, которая была омрачена остановкой сердца у Кристиана Эриксена. Сейчас жизни полузащитника датской сборной уже ничего не угрожает. Для команды Финляндии успех был историческим - финны впервые участвуют в финальной стадии Евро, который ведет свою историю с 1960 года.

По игре датчане превосходили соперника, однако трансформировать преимущество в забитые мячи им не удалось. Финская команда, в свою очередь, реализовала один из немногих моментов. В группе команда являлась аутсайдером, на что указывала, например, общая трансферная стоимость ее игроков - она равна €44,6 млн, по этому показателю финны занимают последнее место среди всех участников Евро. Для сравнения, стоимость сборной Дании - €311 млн.

Российская команда оценивается в €190,8 млн. Бельгийская - более чем в три раза дороже (€669,4 млн), отражением чего стал и результат их матча.

Если проводить такие же аналогии, у российских футболистов в предстоящем матче есть шанс одержать победу с крупным счетом, что тоже имеет значение, поскольку на распределение мест в группе может повлиять разница забитых и пропущенных мячей.

В игре с финнами российская команда не сможет рассчитывать на помощь Юрия Жиркова - 37-летний защитник получил травму в игре с бельгийцами и больше не сыграет на турнире. Оставшиеся 25 игроков сборной России готовились к матчу в основной группе.