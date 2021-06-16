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Евро-2020

Не повторить вековой ошибки. Российские футболисты сыграют с финнами на Евро

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ( в центре) Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ( в центре)
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу во втором туре группового этапа чемпионата Европы сыграет с авторами первой сенсации на турнире - командой Финляндии. Дебютанты турнира вместе с бельгийцами сейчас возглавляют квартет, для сохранения шансов на выход в плей-офф российским футболистам в предстоящей встрече необходимо побеждать.

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Встреча сборных России и Финляндии пройдет в среду в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск. В первой игре на турнире российская команда уступила бельгийцам со счетом 0:3, финны начали турнир с победы над датчанами в игре, которая была омрачена остановкой сердца у Кристиана Эриксена. Сейчас жизни полузащитника датской сборной уже ничего не угрожает. Для команды Финляндии успех был историческим - финны впервые участвуют в финальной стадии Евро, который ведет свою историю с 1960 года.

По игре датчане превосходили соперника, однако трансформировать преимущество в забитые мячи им не удалось. Финская команда, в свою очередь, реализовала один из немногих моментов. В группе команда являлась аутсайдером, на что указывала, например, общая трансферная стоимость ее игроков - она равна €44,6 млн, по этому показателю финны занимают последнее место среди всех участников Евро. Для сравнения, стоимость сборной Дании - €311 млн.

Российская команда оценивается в €190,8 млн. Бельгийская - более чем в три раза дороже (€669,4 млн), отражением чего стал и результат их матча.

Если проводить такие же аналогии, у российских футболистов в предстоящем матче есть шанс одержать победу с крупным счетом, что тоже имеет значение, поскольку на распределение мест в группе может повлиять разница забитых и пропущенных мячей.

В игре с финнами российская команда не сможет рассчитывать на помощь Юрия Жиркова - 37-летний защитник получил травму в игре с бельгийцами и больше не сыграет на турнире. Оставшиеся 25 игроков сборной России готовились к матчу в основной группе.

Чемпионат Европы по футболу. Группа B
КомандаИВНПМО
1Бельгия11003-03
2Финляндия11001-03
3Дания10010-10
4Россия10010-30

Тактические расклады

Сборные России и Финляндии по футболу впервые сыграли в 1912 году - на Олимпийских играх в Стокгольме. Тогда финны одержали единственную победу в истории противостояния команд (2:1). После этого команды сыграли между собой 17 раз, не проиграть финнам удалось только в пяти встречах. Последний раз сборные встречались в рамках отбора к чемпионату мира 2010 года, оба матча россияне выиграли со счетом 3:0.

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Поражение оставит сборной России только теоретические шансы на выход из группы. Формат турнира допускает проход в 1/8 финала с третьего места, однако только четырем из шести сборных. Две третьи команды с наихудшими показателями в плей-офф не выйдут.

"Мы готовимся к турниру и к каждому матчу по отдельности, поэтому, естественно, определенную стратегию мы вырабатываем, - сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. - У нас сегодня была тактическая тренировка, мы наигрывали несколько вариантов, но о них, конечно, я говорить не буду".

"Финская команда - крепкая, что она и продемонстрировала [в матче с датчанами]. Игра могла сложиться по-другому, но факт в том, что этот соперник непростой. Мы это изначально знали", - отметил он.

Наставник сборной Финляндии Маркку Канерва отметил, что в его команде травмированных игроков нет. "Будет очень сложно играть с Россией, если надеяться на ничью, то это отразится на настроении игроков. Посмотрим, как будет складываться игра, но ничья нас вполне устроит", - заявил он.

Ожидается, что поддержать сборную Финляндии в Санкт-Петербург приедет несколько тысяч болельщиков. Многие останутся в России после окончания игры, поскольку в заключительном туре группового этапа финны в Санкт-Петербурге сыграют со сборной Бельгии. 17 июня бельгийцы сыграют с датчанами.

Остальные матчи дня

В среду участниками еще двух матчей станут команды группы A. Турки в Баку сыграет с валлийцами (19:00 мск), итальянцы в Риме - со швейцарцами (22:00 мск), главным арбитром встречи будет россиянин Сергей Карасев.

Лидером группы является команда Италии, в первом матче Евро она крупно обыграла турок (3:0). Команды Уэльса и Швейцарии сыграли вничью - 1:1.

Итальянская сборная в случае победы гарантирует себе место в плей-офф турнира.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

Чемпионат Европы по футболу. Группа А
КомандаИВНПМО
1Италия11003-03
3Уэльс10101-11
2Швейцария10101-11
4Турция10010-30

 

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