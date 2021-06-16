Защитник сборной России Фернандес покинул поле на носилках в матче Евро с финнами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес не смог доиграть встречу второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с финнами из-за травмы.

Фернандес покинул поле на носилках на 26-й минуте встречи. Его заменил Вячеслав Караваев. Счет в матче - 0:0.

Фернандесу 30 лет, он проводил 31-й матч в составе сборной России. На счету защитника пять голов и три результативные передачи за национальную команду. Бразилец Фернандес, выступающий за московский ЦСКА, получил российское гражданство в 2016 году, он дебютировал за сборную России 7 октября 2017 года в товарищеском матче против команды Южной Кореи (4:2).