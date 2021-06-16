СМИ: на соревнования Олимпиады в Токио планируют допускать местных зрителей

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио планируют разрешить местным зрителям посещать соревнования. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

В то же время подчеркивается, что организаторы намереваются ограничить 10 тыс. человек максимально допустимое число зрителей на стадионах и спортивных объектах, где будут проходить соревнования. В случае с олимпийским стадионом, это около половины от его максимальной заполняемости.

Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.