ТАСС, 17 июня. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что соскучился по энергетике боев. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Слово "соскучился" будет меня преследовать лет 20, если не больше, - сказал боец. - По этой энергетике скучаешь. То, что чувствует боец, когда выходит в октагон, когда гоняет вес, когда выступает на пресс-конференциях, когда при победе поднимают руку - эти ощущения он больше нигде не сможет почувствовать. Это наплыв эмоций".

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года. Всего в смешанных единоборствах на его счету 29 побед и ни одного поражения.