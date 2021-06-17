Футболисты сборных Дании и Бельгии на 11-й минуте матча провели акцию в поддержку Эриксена

ТАСС, 17 июня. Матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Бельгии и Дании был приостановлен на 11-й минуте для акции в поддержку датского полузащитника Кристиана Эриксена.

Футболисты обеих команд и зрители на протяжении минуты аплодировали игроку сборной Дании.

Встреча сборных Дании и Бельгии проходит в Копенгагене. На данный момент хозяева поля выигрывают со счетом 1:0. На второй минуте матча гол забил Юссуф Поульсен.

12 июня в концовке первого тайма матча между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Он находится в больнице в стабильном состоянии.

Команды Дании и Бельгии выступают в группе B вместе с финнами и россиянами. Чемпионат Европы завершится 11 июля.