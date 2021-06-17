Российские ватерполистки вышли в полуфинал Мировой лиги

ТАСС, 17 июня. Женская сборная России по водному поло обыграла команду Греции в четвертьфинальном матче Суперфинала Мировой лиги. Турнир проходит в Афинах.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 8:8, в серии пенальти точнее оказались россиянки - 4:2.

В других полуфинальных встречах сборная Венгрии обыграла испанок (10:8), канадки оказались сильнее команды Казахстана (11:3), американки победили японок (20:6).

Cборная России в полуфинале сыграет с командой США. Полуфинальные встречи пройдут 18 июня, финал и матч за третье место состоятся 19 июня.

Титул женской Мировой лиги разыгрывается с 2004 года, 13 раз победу одерживала команда США. Сборная России выиграла турнир в 2008 году, также россиянки два раза занимали второе место (2005, 2013), четыре раза - третье (2006, 2017, 2018, 2019).