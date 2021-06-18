Скрытое московское и классическое британское дерби. Три матча Евро пройдут в пятницу

ТАСС, 18 июня. Пятничная программа чемпионата Европы по футболу откроется петербургским матчем между командами Швеции и Словакии. Позднее в Лондоне англичане сыграют с шотландцами, а в Глазго сразятся сборные Хорватии и Чехии.

Матч группы Е Швеция - Словакия начнется в 16:00 мск. В случае победы словаки гарантируют себе выход в плей-офф турнира. Выступление на Евро-2020 они начали с победы над поляками (2:1), шведы в первом туре группового этапа сумели выстоять в матче с испанцами, которые владели мячом 75% игрового времени, но так и не сумели распечатать ворота соперника (0:0).

На поле в матче с командой Швеции не сможет выйти защитник словацкой сборной Денис Вавро - у него был обнаружен коронавирус. Произошло это в Санкт-Петербурге, где команда сыграла первый матч на турнире. Тренируется она на базе "Зенита", живет - в гостинице на Невском проспекте, в которой произошло возгорание перед матчем с поляками.

Временная эвакуация с четвертого на первый этаж не помешала команде Словакии одержать победу. Также коронавирус был выявлен у одного из тренеров команды, однако это не должно серьезно отразиться на словаках: Вавро - не игрок основного состава, в первом матче он на поле не выходил.

Сборные Швеции и Словакии прежде встречались пять раз. Шведы выиграли два матча, остальные поединки завершились вничью. Предыдущая встреча этих команд состоялась в октябре 2018 года и закончилась со счетом 1:1.

Капитан словацкой сборной Марек Гамшик с марта выступает за шведский "Гетеборг", нападающий сборной Швеции Маркус Берг в ноябре забивал "Зениту" за "Краснодар" в Санкт-Петербурге в матче чемпионата России.

Англичане и чехи могут выйти в плей-офф

В других матчах дня сыграют команды группы D. Сначала игру проведут сборные Хорватии и Чехии (начало - в 19:00 мск). Хорваты начали чемпионат Европы с проигрыша англичанам (0:1), чехи благодаря дублю Патрика Шика одержали победу над шотландцами (2:0), которые вернулись в финальную стадию Евро после 23-летнего перерыва. Еще одна победа гарантирует чехам участие в плей-офф.