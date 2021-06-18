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Евро-2020

Скрытое московское и классическое британское дерби. Три матча Евро пройдут в пятницу

Англичане на "Уэмбли" сыграют с шотландцами, в Санкт-Петербурге встретятся сборные Швеции и Словакии, Глазго примет игру между командами Чехии и Хорватии
Футболисты сборной Англии EPA-EFE/Carl Recine
Описание
Футболисты сборной Англии
© EPA-EFE/Carl Recine

ТАСС, 18 июня. Пятничная программа чемпионата Европы по футболу откроется петербургским матчем между командами Швеции и Словакии. Позднее в Лондоне англичане сыграют с шотландцами, а в Глазго сразятся сборные Хорватии и Чехии.

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Матч группы Е Швеция - Словакия начнется в 16:00 мск. В случае победы словаки гарантируют себе выход в плей-офф турнира. Выступление на Евро-2020 они начали с победы над поляками (2:1), шведы в первом туре группового этапа сумели выстоять в матче с испанцами, которые владели мячом 75% игрового времени, но так и не сумели распечатать ворота соперника (0:0).

На поле в матче с командой Швеции не сможет выйти защитник словацкой сборной Денис Вавро - у него был обнаружен коронавирус. Произошло это в Санкт-Петербурге, где команда сыграла первый матч на турнире. Тренируется она на базе "Зенита", живет - в гостинице на Невском проспекте, в которой произошло возгорание перед матчем с поляками.

Временная эвакуация с четвертого на первый этаж не помешала команде Словакии одержать победу. Также коронавирус был выявлен у одного из тренеров команды, однако это не должно серьезно отразиться на словаках: Вавро - не игрок основного состава, в первом матче он на поле не выходил.

Сборные Швеции и Словакии прежде встречались пять раз. Шведы выиграли два матча, остальные поединки завершились вничью. Предыдущая встреча этих команд состоялась в октябре 2018 года и закончилась со счетом 1:1.

Капитан словацкой сборной Марек Гамшик с марта выступает за шведский "Гетеборг", нападающий сборной Швеции Маркус Берг в ноябре забивал "Зениту" за "Краснодар" в Санкт-Петербурге в матче чемпионата России.

Англичане и чехи могут выйти в плей-офф

В других матчах дня сыграют команды группы D. Сначала игру проведут сборные Хорватии и Чехии (начало - в 19:00 мск). Хорваты начали чемпионат Европы с проигрыша англичанам (0:1), чехи благодаря дублю Патрика Шика одержали победу над шотландцами (2:0), которые вернулись в финальную стадию Евро после 23-летнего перерыва. Еще одна победа гарантирует чехам участие в плей-офф.

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Между турами произошло важное для сборной Хорватии событие: Ивица Олич - помощник главного тренера Златко Далича - неожиданно ушел из московского ЦСКА, который он возглавил в марте. Это означает, что специалист может вернуться в расположение национальной команды, которую он покинул после первого тура для работы с клубом.

Сборная Хорватии играет на чемпионате Европы в шестой раз, она ни разу не проигрывала во втором туре. Нет в ее статистике и поражений в матчах с чехами. Последний раз команды встречались пять лет назад на групповом этапе Евро-2016. В той игре чехам удалось отыграться со счета 0:2 и свести матч к ничейному результату (2:2). В составе сборной Хорватии выступает полузащитник ЦСКА Никола Влашич, в составе команды Чехии - полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал.

Главным противостоянием дня должен стать матч англичан и шотландцев на "Уэмбли" (22:00 мск). "Конечно, это будет особый матч для всех его участников, для болельщиков обеих команд", - сказал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Саутгейт принимал участие в последнем матче между командами на Евро, который состоялся в 1996 году. Тогда англичане победили со счетом 2:0 благодаря голам Алана Ширера и Пола Гаскойна. После этого команды встречались еще четыре раза в стыковых матчах к Евро-2000 и на отборочном этапе чемпионата мира 2018 года: три раза победили англичане, одна встреча завершилась ничейным результатом. Победа позволит сборной Англии выйти в плей-офф турнира.

Чемпионат Европы по футболу. Группа D
КомандаИВНПМО
1Чехия11002-03
2Англия11001-03
3Хорватия10010-10
4Шотландия10010-20
Чемпионат Европы по футболу. Группа E
КомандаИВНПМО
1Словакия11002-13
2Испания10100-01
3Швеция10100-01
4Польша10011-20

 

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