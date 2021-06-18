Седьмые Всемирные игры ТАФИСА "Спорт для всех" стартуют в Лиссабоне

ТАСС, 18 июня. Седьмые по счету Всемирные игры Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) пройдут в Лиссабоне с 18 по 24 июня. Спортивный результат на соревнованиях не так важен - главным является продвижение массового спорта на международном уровне.

Первоначально Игры должны были пройти с 1 по 7 октября прошлого года, но их перенесли из-за коронавируса. За соревнованиями можно будет наблюдать в онлайн-формате - шестичасовые трансляции будут повторяться по четыре раза, чтобы обеспечить круглосуточное вещание для всех часовых поясов. В ходе трансляций будут не только показывать спортивные соревнования, но и обсуждать вопросы, связанные с развитием массового спорта, сохранением культурных ценностей.

Игры проводятся раз в четыре года под патронажем Международного олимпийского комитета, при поддержке ЮНЕСКО и Всемирной организации здравоохранения. Цель соревнований состоит в том, чтобы собрать всю информацию, связанную с традиционными играми во всем мире, и таким образом помочь защитить это культурное наследие.

Программа Всемирных игр состоит из двух частей: спортивной (соревнования по неолимпийским видам спорта - самбо, армрестлинг, перетягивание каната, фистбол, спортивно-бальные танцы и другие) и демонстрационной (традиционные национальные виды спорта).

Следующие Всемирные игры ТАФИСА впервые пройдут в России - в 2024 году соревнования примет Нижний Новгород.