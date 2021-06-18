Посол РФ в Дании Владимир Барбин посетит матч сборной России по футболу в Копенгагене

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Дания Владимир Барбин намерен присутствовать на матче чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России, который пройдет в Копенгагене 21 июня. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского посольства Константин Акименко.

Матч между сборными России и Дании будет заключительным для команд на групповом этапе Евро. Посетить встречу смогут до 25 тыс. болельщиков, однако антикоронавирусные меры не позволяют гражданам России прилететь в Данию.

"Сотрудники посольства и других российских загранучреждений (около 20 человек) планируют посетить матч между национальными сборными России и Дании, который пройдет 21 июня на столичном стадионе "Паркен". На игре также будет присутствовать посол России в Дании Владимир Барбин", - сказал Акименко.

"Российской футбольной делегации, безусловно, будет оказана необходимая поддержка", - добавил собеседник агентства.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) обращался в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков из России, однако власти Дании отказались делать исключение. Посольство России в Дании в пятницу потребовало допустить российских болельщиков на матч с командой Дании, отметив, что во время игр в Копенгагене со сборными Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2) были допущены болельщики гостевых команд.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.