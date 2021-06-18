Олича не будет в тренерском штабе сборной Хорватии на матче чемпионата Европы с чехами

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ивица Олич не будет присутствовать в тренерском штабе сборной Хорватии на матче чемпионата Европы с чехами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Хорватского футбольного союза.

Матч Хорватия - Чехия пройдет в Глазго в пятницу и начнется в 19:00 мск.

16 июня Олич покинул пост главного тренера московского ЦСКА. Специалист с 2017 года был ассистентом главного тренера сборной Хорватии, однако покинул штаб в марте после назначения в ЦСКА. После окончания сезона Олич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии, чтобы помочь команде подготовится к чемпионату Европы. Планировалось, что Олич пробудет в сборной до начала сборов ЦСКА.