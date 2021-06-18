Сборная России по пляжному футболу победила белорусов в матче Евролиги

ТАСС, 18 июня. Сборная России обыграла со счетом 5:3 команду Белоруссии в матче второго тура первого этапа Евролиги по пляжному футболу. Турнир проходит в португальском Назаре.

Голами у россиян отметились Алексей Макаров (12-я и 16-я минуты), Федор Земсков (14, 31) и Станислав Кошарный (22). В составе сборной Белоруссии мячи забили Иван Константинов (16), Анатолий Рябко (24, с пенальти) и Вадим Бокач (34).

Всего в турнире участвуют 12 команд, которые разделены на три группы. Сборная России выступает в квартете С с командами Испании и Турции. В первом матче россияне победили турков со счетом 5:1 и возглавляют таблицу группы. В третьем матче россияне сыграют со сборной Испании, также имеющей шесть очков.

Первый этап завершится 19 июня. По его итогам лучшие 12 команд выйдут в Суперфинал, который пройдет 8-12 сентября в португальском городе Фигейра-да-Фош.

Сборная России является пятикратным победителем турнира (2009, 2011, 2013, 2014, 2017). Помимо этого россияне являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013), двукратным обладателем Кубка Европы (2010, 2012) и трехкратным - Межконтинентального кубка (2011, 2012, 2015).