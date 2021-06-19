Власти Токио решили отказаться от массовых просмотров состязаний Олимпийских Игр

ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. Власти Токио приняли решение полностью отказаться от организации массовых просмотров соревнований в рамках летних Олимпийских Игр на общественных пространствах города с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом в субботу объявила губернатор японской столицы Юрико Коикэ.

"Мы отказываемся от общественных показов соревнований на общественных пространствах", - отметила она. По словам губернатора, некоторые из таких пространств, где предполагалось установить экраны для показа состязаний в рамках Игр, будут использованы для организации центров вакцинации от коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь будут проводиться с 23 июля по 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Олимпиаду без иностранных болельщиков. Ожидается, что местные зрители на соревнования все-таки будут допущены с определенными оговорками: число зрителей на стадионах будет ограничено, они будут обязаны носить маски. Скандировать и громко кричать на трибунах будет запрещено. В то же время власти допускают отказ от допуска зрителей в случае очередного ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.