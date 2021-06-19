Чемпион Игр дзюдоист Халмурзаев с начала года чаще остальных проверялся РУСАДА на допинг

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр 2016 года в Бразилии дзюдоист Хасан Халмурзаев является самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменом за первые пять месяцев 2021 года. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, атлет из Ингушетии с января был проверен на допинг семь раз.

В мае 27-летний Халмурзаев был проверен РУСАДА на допинг четырежды. На июньском чемпионате мира в Будапеште спортсмен остался без медалей, выбыв из турнира во втором круге.

По шесть раз инспекторы допинг-контроля РУСАДА тестировали легкоатлетов Андрея Леймана, Сергея Ракова и Елену Соколову, борцов Курбана Шираева и Екатерину Букину, а также пловца Михаила Вековищева.