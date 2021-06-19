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Олимпиада в Токио

Женская сборная России по регби-7 обыграла команду Самоа в матче олимпийской квалификации

Встреча завершилась со счетом 32:0

ТАСС, 19 июня. Женская сборная России победила команду Самоа со счетом 32:0 в стартовом матче олимпийской квалификации по регби-7. Турнир проходит в Монако.

Сборная России выступает в группе A, где ее соперниками также являются команды Аргентины и Мексики. Позднее в субботу сборная России сыграет с командой Мексики.

В четвертьфинал выйдут первые две команды из каждой группы, а также две лучшие сборные среди команд, занявших третьим места. В Монако будет разыграно две путевки на Олимпиаду, поэтому финал в квалификационном турнире не предусмотрен.

Турнир по регби-7 на Олимпийских играх пройдет во второй раз. Женская сборная России не смогла пробиться на олимпийский турнир в 2016 году. Победу на Играх в Рио-де-Жанейро одержала команда Австралии.

Уже известны 10 женских команд, которые сыграют на Олимпиаде в Токио. Это сборные Новой Зеландии, США, Кении, Канады, Австралии, Бразилии, Великобритании, Фиджи, Китая и Японии.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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